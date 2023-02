Siria, i Caschi Bianchi salvano il piccolo Aref

La situazione nelle zone terremotate della Siria è sempre più preoccupante, soprattutto nelle zone fuori dal controllo del regime.

Gli aiuti per oltre quattro milioni di persone che vivono nelle aree controllate dai ribelli nei pressi della città di Jindires sono stati bloccati per giorni. Solo all’inizio di questa settimana il presidente siriano Bashar al-Assad ha accettato di aprire due valichi di frontiera con la Turchia. Sono 117 i camion dell’Onu che sono passati sino a oggi con forniture di emergenza.

I Caschi Bianchi, volontari che lavorano senza sosta sin dalle prime ore del terremoto nei territori nordoccidentali del Paese, parlano a a Rainews.it per voce di uno dei loro attivisti, Ismail Alabdullah: “siamo stati dimenticati, questa è un’emergenza umanitaria e non ha nulla a che fare con la politica. Qui sono arrivati ad aiutarci solo dal Qatar, dall’Egitto e dalla Spagna”.

Omar Alshgore, attivista siriano e direttore del settore difesa dei detenuti della Syrian Emergency Task Force, sempre a Rainews.it ha detto: “Molte persone sono morte perché i team di ricerca e salvataggio non sono arrivati in tempo. Molti degli aiuti sarebbero stati utili nei primi tre giorni, proprio per salvare delle vite. L’area colpita dal terremoto è già stremata da 12 anni di guerra e dai bombardamenti dei russi”.

La gente non ha cibo né medicinali e sta combattendo contro il freddo. In gran parte sono bambini, che hanno conosciuto solo la guerra e ora questa nuova catastrofe. Molti di loro hanno perso le famiglie. L'Onu ha lanciato un appello per raccogliere urgentemente quasi 400 milioni di dollari per aiutare una popolazione che ha disperato bisogno di riparo, cure mediche e nutrimento nei prossimi tre mesi.

"L'apertura di nuovi valichi di passaggio, insieme alla facilitazione dell'accesso umanitario, all'accelerazione dei visti e degli spostamenti - ha sottolineato il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres - consentirà di far arrivare più aiuti e più velocemente".