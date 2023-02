In questo video un soldato mostra la procedura di accensione di un autoblindo

Il Renault VAB è un autoblindo leggero, o AFV, con trazione integrale 4x4 o 6x6 sviluppato dall'azienda francese Saviem e commercializzato dalla Renault, poi Renault Trucks Defense, dagli anni settanta. pesante 13 tonnellate. I VAB hanno ottenuto un considerevole successo, con la loro robusta semplicità e l'ampio spazio interno. Alla fine del 1992 ne erano stati prodotti complessivamente 5300 esemplari, 4300 dei quali per i francesi. A quel punto finiva la produzione del modello 4x4, ma continuava quella del 6x6. Le esportazioni erano all'epoca state ottenute in 13 nazioni. Nel 1995 finiva anche quella del modello 6x6 di prima generazione, ma iniziava quella del VAB di nuova generazione, dotato di un motore diverso (Renault MID-6), trasmissione automatica Transfluide, e corazzatura migliorata, il peso raggiunge le 14,2 tonnellate. Può avere una grande varietà di impieghi: armato con artiglieria o contraerea, oppure con dispositivi elettronici come supporto a radar e comunicazioni. Il video è pubblicato sul canale Telegram @БАНДЕРА ma anche su altri canali filoucraini.