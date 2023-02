"I trafficanti turchi puntano all'Italia per evitare respingimenti in Grecia", dice Ayselin Yıldız

La rotta che dalla Turchia porta all'Italia, quella percorsa dai migranti morti sulle coste calabresi, non è nuova. Ma negli ultimi anni è diventata una scelta sempre più diffusa dai trafficanti di esseri umani: che la sfruttano e la promuovono anche perché quella verso la Grecia, più breve e sicura, è ad alto rischio respingimenti in mare - e dalla Grecia poi si deve proseguire attraverso i Balcani, dove i vari confini sono fortificati.

Per capire come funziona e quanto sia pericolosa, Rainews24 ha sentito l'opinione di Ayselin Yıldız, professoressa dell'Università di Smirne ed esperta in questioni migratorie.