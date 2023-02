Masih Alinejad: "Serve essere uniti e isolare la Repubblica islamica come è stato fatto per Putin"

Arrivata a Roma per incontrare la comunità della diaspora e i rappresentanti delle istituzioni italiane, l'attivista più odiata da Teheran ha parlato al Senato italiano su iniziativa della Senatrice (Fdi) Antonella Zedda, ospite della fondazione Luigi Einaudi.

Ai nostri microfoni ricorda la battaglia che l'ha resa celebre nel mondo nella lotta per i diritti delle donne iraniane nel suo Paese e in generale per i diritti umani, battaglia che per lei è cominciata ancor prima della protesta in corso per Masha Amini, da quando nel 2009 si è stabilita negli Stati Uniti ha strenuamente combattuto la teocrazia guidata dagli ayatollah: “Il velo islamico obbligatorio è come il muro di Berlino, se riusciamo ad abbattere questo muro la Repubblica islamica dell'Iran non esisterà più, credo che il velo sia uno dei pilastri principali della dittatura religiosa e che questa rivoluzione guidata dalle donne e sostenuta dagli uomini, sia andata oltre l'hijab”. “Dico di no all'apartheid di genere voluto da questo regime perchè le donne sono stufe di sentirsi dire cosa indossare e quale stile di vita adottare, questo è il XXI secolo e le donne vogliono decidere sul proprio corpo”.

L'attivista e giornalista iraniana è venuta in Italia dopo Bruxelles dove ha partecipato insieme alla numerosa diaspora di iraniani europea, alla marcia di circa 30.000 persone che chiedono all'Europa di inserire l'Irgc (sigla internazionale che indica i Pasdaran ndr) nella lista delle organizzazioni terroristiche europee, cosa già avvenuta negli Stati Uniti. “Non chiediamo molto all'Italia solo di stare dalla parte giusta della storia, chiedo all'opinione pubblica italiana di pensare che una delle rivoluzioni più progressiste del mondo è in atto ora in Iran: donne, adolescenti, uomini innocenti vengono uccisi ingiustamente dal proprio governo, se non sosterrete queste sorelle dovrete affrontare questi terroristi sul suolo italiano, sul suolo europeo”.

Sulla diaspora iraniana che appare divisa per divergenze interne lancia un appello: “E' necessario che tutti i gruppi di iraniani in protesta oggi siano uniti contro il nemico comune che è la Repubblica islamica dell'Iran”. “E per questo dico unitevi, stiamo insieme, battiamoci per la democrazia, cerchiamo di salvare anche il resto mondo da uno dei virus più pericolosi al mondo e cioè l'ideologia islamica, non mi riferisco solo alle donne iraniane ma anche alle afgane, non posso credere che le donne vengano uccise in Iran e che vengano cacciate dalle scuole in Afghanistan”.

Alinejad lancia quindi un invito: "E' arrivato il momento per le donne in Politica, per le sorelle in Italia di essere un esempio per i leader dei Paesi democratici, organizziamoci, si crei una marcia internazionale per le donne, dobbiamo essere uniti e isolare la Repubblica islamica così come è stato fatto per Putin”.