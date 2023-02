Intesa Ue-Ucraina per una partnership strategica nel campo dei gas rinnovabili: idrogeno e biometano

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha assicurato all'Ucraina il sostegno dell'Ue al suo arrivo questa mattina a Kiev, dove è stata accolta dal presidente Volodymyr Zelensky. Oggi nella capitale ucraina si è tenuto un incontro del collegio dei commissari con il governo (una sorta d'inedito Consiglio dei ministri congiunto) dedicato principalmente al tema dell'adesione all'Unione Europea. La riunione precede il summit Ue-Ucraina di domani, al quale parteciperanno Ursula von der Leyen, Charles Michel e Volodymyr Zelensky. Il programma della missione dei commissari europei non è stato diffuso per motivi di sicurezza.

A margine dell'incontro congiunto a Kiev, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e il primo ministro ucraino Denys Shmyhal hanno concluso un partenariato strategico sul biometano, l'idrogeno e altri gas di sintesi. Lo fa sapere la Commissione. Il memorandum d'intesa amplierà la cooperazione energetica in corso tra l'Ue e l'Ucraina ai gas rinnovabili come il biometano, l'idrogeno e altri gas sintetici e prodotti in modo sostenibile e riafferma l'impegno di entrambe le parti a ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili, in particolare il gas russo, e a lavorare per la neutralità climatica. Tra gli obiettivi, si legge, c'è l'intenzione di "lavorare insieme sulle infrastrutture per il biometano e sviluppare entro il 2030 un corridoio per l'idrogeno Ucraina-Ue come uno dei tre principali corridoi per l'idrogeno identificati come azioni chiave entro il 2030 nel piano d'azione REPowerEU". "Questo includerà la cooperazione per identificare e affrontare le questioni relative al quadro infrastrutturale transfrontaliero e ai requisiti di qualità per il biometano e l'idrogeno per il trasporto e lo stoccaggio".

Su Twitter il premier ucraino Denys Shmyhal afferma che l'Ucraina ''ha un enorme potenziale nel settore, che rappresenta il futuro dell'energia''. Il primo ministro di Kiev ha anche spiegato che con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è stato ''firmato l'accordo sulla partecipazione dell'Ucraina al programma europeo per il mercato unico. Il suo budget ammonta a 4,2 miliardi di euro. La nostra partecipazione contribuirà a sostenere ulteriormente gli imprenditori dell'Ucraina, che sono il fondamento dell'economia''.