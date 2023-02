Premio Roberto Morrione 2022. L'inchiesta finalista 'Ipossia montana'

Una casa di riposo nelle mani di uomini vicini alla ‘ndrangheta, terreni utilizzati dalla mafia dei pascoli, delocalizzazioni e cantieri fermi da decenni. Sull’Appennino bolognese ci sono storie che raccontano un territorio in cui mafie e criminalità comune si infiltrano, sfruttando il silenzio ma anche un tessuto sociale ed economico sempre più disgregato. È in questo contesto che nei prossimi mesi arriveranno 90 milioni di euro del PNRR: tanti soldi da spendere in poco tempo e senza strumenti di monitoraggio. L'inchiesta finalista dell'XI edizione del Premio Morrione è di Cecilia Fasciani, Andrea Giagniorio, Sofia Nardacchione, tutor Cataldo Ciccolella e Giulio Valesini.