Israele e Sudan "verso uno storico accordo di pace" con la mediazione degli Stati Uniti

Israele e Sudan avranno normali relazioni diplomatiche. La comunicazione dell'accordo è arrivata dal Ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen, dopo una veloce visita a Khartum, capitale del Sudan, dove ha incontrato il capo del Consiglio provvisorio del Paese, generale Abdel-Fattah Al-Burhan. L'intesa definitiva sarà perfezionata entro l'anno e la firma sarà apposta a Washington, "più avanti nell'anno" e soprattutto una volta che il potere passerà dal governo provvisorio del Sudan ad uno civile definitivo.

"Sono state gettate le fondamenta per uno storico accordo di pace con un paese strategico arabo e musulmano", ha sottolineato Cohen, osservando che questo "promuoverà la stabilità regionale e contribuirà alla sicurezza nazionale di Israele". L'accordo di oggi discende da un primo approccio tentato da Khartum nell'ottobre del 2020, ma i contatti si sono molto intensificati nelle ultime due settimane fino ad arrivare alla stesura di un testo che sembrerebbe definitivo. Israele, ha spiegato Cohen, assisterà gli sforzi di sviluppo del Sudan "in una serie di diversi campi civili", inclusi la sicurezza alimentare, il trattamento delle risorse idriche, la medicina e l'agricoltura. Il ministro ha poi osservato che l'intesa "è un'opportunità per stabilire relazioni con altri Paesi in Africa così come per il rafforzamento degli attuali legami con nazioni africane".

Il ministro israeliano ha ringraziato per la loro assistenza gli Stati Uniti d'America che, nelle parole della portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, si sono dichiarati soddisfatti: “Supportiamole azioni di Israele finalizzate ad un maggiore integrazione nella regione”.