Bambino di 12 anni salvato dopo 182 ore di ricerche

Continuano ad arrivare dalla Turchia e dalla Siria commoventi notizie di persone salvate tra le macerie del terremoto che lunedì scorso ha colpito la zona di confine tra i due paesi. Nonostante un bilancio di 41mila vittime, probabilmente destinato ad aumentare, gli operatori del soccorso non smettono di scavare. Un 12enne di nome Kaan è stato messo in salvo dopo essere rimasto per 182 ore sepolto sotto le macerie di un edificio crollato per il terremoto ad Antiochia mentre una donna è stata estratta viva dopo essere stata 180 ore, 7 giorni e mezzo, sotto le macerie nel quartiere Subat di Kahramanmaras, città turca dove è stato localizzato l’epicentro del terremoto. Trovata viva anche una bambina di sei anni chiamata Miray nella città di Adiyaman.