Kahramanmaras, la città turca distrutta: le immagini dal drone prima e dopo il terremoto

C'è un prima, a colori, e c'è un dopo, in bianco e nero. È la triste storia della città turca di Kahramanmaraş e di tutte le città nel mondo colpite dal terremoto. Il video, che mostra delle riprese fatte con i droni, mette a confronto le immagini della città nel 2020 e oggi. Lo stadio, facilmente identificabile, è diventato un centro di soccorso per i sopravvissuti, pieno di tende, mentre i palazzi che definivano le strade non sono altro che cumuli di macerie. Le zone residenziali sono quasi irriconoscibili mentre il bilancio dei morti aumenta di ora in ora. Fortunatamente, a 205 ore dai crolli arriva una buona notizia: una donna turca di 35 anni è stata estratta viva.