Kostomarov felice sfrecciava a 1.691 metri di altezza su pista ghiacciata: "E' il posto più bello"

Uno degli ultimi video postati sul suo profilo Instagram: nel filmato Roman Kostomarov, 46 anni, ora in fin di vita in ospedale dopo l'amputazione di mani e piedi e due ictus, a causa di una polmonite bilaterale che gli ha provocato una gravissima infezione che i medici non sono riusciti a debellare.

Sulla pista di Medeu (in Kazakistan), a 1.691 metri sul livello del mare, il campione sfrecciava felice sul ghiaccio: era lo scorso 8 Settembre, e l'ex campione olimpico postava le immagini sul suo profilo Instagram: "La pista di pattinaggio di Medeu compie 50 anni! È la prima volta e sto già facendo un record!", e poi: ""E' il posto più bello che ci sia".