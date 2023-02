La cava collassa e i minatori corrono disperatamente: nuove immagini amatoriali dell'enorme frana

Continuano le ricerche dei dispersi del crollo avvenuto nella miniera a cielo aperto di Alxa League, nella regione autonoma cinese della Mongolia Interna. Confermati cinque decessi, mentre si affievoliscono le speranze di trovare vivi i 47 minatori dispersi. Intanto continuano gli scavi nella zona del crollo, dove bulldozer e terna stanno rimuovendo tonnellate di terra. L'area interessata misura 200 metri di larghezza per 500 di lunghezza, per un'altezza di 80 metri. Intanto il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto uno sforzo ulteriore, in merito alle ricerche di eventuali superstiti, e ordinato ispezioni volte a garantire maggiore sicurezza nelle altre miniere della Mongolia interna. La produzione di carbone e metalli è merce preziosa per l'esportazione cinese.