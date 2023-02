La distesa di sabbia e sassi dove scorreva il fiume Ticino: video del panorama desolante

Le immagini desolanti del fiume Ticino visto dal Ponte della Becca, vicino a Pavia, nel punto in cui l'importante corso d'acqua si gettava nel Po: la siccità sta colpendo duro anche in Lombardia, dove il fiume - importantissimo per la regione - sembra una spiaggia d'estate: sabbia e sassi, invece dell'acqua: arrivano le ruspe per creare una strada alternativa alle barche, ferme in darsena. Un effetto della siccità e probabilmente del riscaldamento climatico globale.

Nel servizio, le testimonianze di Massimo Braghieri, ente Parco Ticino, Pietro Pedrazzini, agricoltore e Massimo Sertori, assessore alla montagna della Regione.