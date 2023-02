La Finlandia è l'ultimo Paese ad annunciarlo: “Invieremo 3 carri armati Leopard 2 in Ucraina”

La Finlandia ha annunciato l'invio di tre carri armati Leopard 2 in Ucraina. “Invieremo più materiale per la difesa e parteciperemo alla cooperazione sui Leopard insieme ai nostri partner”, ha affermato in una nota il ministro della Difesa, Mikko Savola, aggiungendo che il pacchetto di aiuti includerà anche la “formazione relativa al loro utilizzo e manutenzione”. La Finlandia è l'ultimo Paese occidentale in ordine di tempo ad annunciare l'invio di armi pesanti. Stamane anche la Svezia ha aperto alla possibilità di fornire i Leopard all'Ucraina.

Stamani anche la Svezia ha aperto alla possibilità di inviare, come altri Paesi europei, alcuni dei suoi 120 carri armati Leopard all'Ucraina. “Siamo aperti a questo e siamo in stretto contatto con la Germania al riguardo”, ha dichiarato il ministro svedese della Difesa, Pal Jonson, all'agenzia di stampa Tt.