La giornalista conduce il telegiornale con il cagnolino sulle gambe: il video virale

Sofia Ojeda si presenta su Instragram come anchor di KPRC 2, un'emittente televisiva di Houston, ma è anche una giornalista vincitrice di un Emmy, nonché immigrata orgogliosa ancor prima di essere moglie e mamma. La sua scelta di portare il cagnolino negli studi televisivi potrebbe risultare più che architettata. E invece non è così. A riprende a sua insaputa, e pubblicare le immagini su TikTok, è stato il collega Owen Conflenti. Il video, diventato ben presto virale, risale al mese di gennaio, e immortala da dietro le quinte la giornalista, in conduzione, mentre tiene sulle gambe il cagnolino Pancho. Portato in studio, l'animale non ne ha voluto sapere di abbandonarla. Così per via del tempi stretti, Ojeda è stata costretta a condurre con il cane in braccio. Ovviamente l'emittente si è limitata a un'inquadratura a mezzo busto, dunque a casa nessuno ha potuto vedere il suo amico a quattro zampe.