La lingua di fuoco del carro armato che spara colpi a Bakhmut: girandola incessante di proiettili

Un video dal fronte ucraino diffuso sui social di Kiev mostra un carro armato che spara in una strada di Bakhmut, tra le case.

Una girandola incessante di proiettili con i colpi esplosi uno dopo l'altro.

Nella città del Sud si sta svolgendo da settimane una sanguinosa battaglia metro per metro tra le truppe ucraine e quelle russe.

Secondo fonti ucraine Putin starebbe concentrando i suoi sforzi principali "nella conduzione di azioni offensive nelle direzioni di Kupyansk, Lyman, Bakhmut, Avdiivka e Shakhtarsk". Così in un post recente su su Facebook lo Stato maggiore dell'esercito ucraino.

Bakhmut, città strategica per la guerra

Le conquiste delle cittadine di Soledar (conquiste confermate da Kiev) e di Vulhedar e Bakhmut (vittorie russe sempre smentite invece dall'Ucraina), sembrano avere un significato molto importante nel conflitto iniziato ormai da un anno.

Secondo Yuriy Podolyaka, un noto analista militare e blogger ucraino filorusso "Artyomovsk e Soledar sono una Stalingrado in miniatura", mentre sull'altro fronte, il corrispondente di guerra filo-Kiev Yuriy Butusov ha sostenuto che ancora più importante sarebbe la battaglia per Vulhedar, snodo di comunicazione "che i russi vogliono conquistare per impedire che gli ucraini la trasformino in un trampolino per la possibile controffensiva verso sud, in direzione della Crimea".

Se Odessa è la linea rossa che Kiev deve difendere ad ogni costo per mantenere l'accesso al Mar Nero, così lo è la Crimea per Mosca, a protezione di un Mar d'Azov trasformato in un lago russo.

E le piccole cittadine, sembrano avere un ruolo decisivo per entrambi gli schieramenti, nell'ottica di difendere le posizioni su tutto il fronte del Sud.