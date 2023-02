"La morte arriva quando meno te la aspetti": ragazzo turco gira un video da sotto le macerie

Taha Erdem, uno studente del liceo di 17 anni, ha catturato i cuori turchi dopo aver girato un toccante messaggio d'addio ai suoi cari da sotto le macerie subito dopo il terrificante terremoto del 6 febbraio scorso.

“Questo è il mio ultimo video”, sono le parole consegnate al video sul telefono che trema per le scosse di assestamento che ancora scuotono il mucchio di macerie dove è intrappolato, “ho le gambe sotto 500 chili di macerie”.

Taha ha affidato al suo smartphone un video in cui è straordinariamente calmo e stoico: saluta i suoi amici, dà l'addio alla famiglia, parla dei suoi rimpianti e accetta il suo destino apparentemente desolante con incredibile grazia. "Stiamo ancora tremando. La morte, amici miei, arriva nel momento in cui meno te la aspetti, dice Taha, prima di recitare una preghiera musulmana in arabo. "Ci sono molte cose di cui mi pento. Possa Dio perdonarmi di tutti i miei peccati. Se esco da qui vivo oggi ci sono molte cose che voglio fare. Stiamo ancora tremando, sì. La mia mano non trema, è solo il terremoto. "

Ma il destino di Taha era un altro. Alcune ore dopo è stato salvato dai soccorsi, così come i suoi genitori e i suoi fratelli. La loro casa non c'è più e adesso vivono in una tenda fornita dal governo.