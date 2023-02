La ragazza non resiste e bacia il giornalista australiano durante le riprese tv: “Sei molto carino”

Colto alla sprovvista, il giornalista australiano è stato interrotto durante le riprese televisive da una donna che lo ha baciato sulla guancia. Il video immortalata JohnPaul Gonzo, del Network 10 News First, mentre conduce, in piedi, con il microfono in mano, davanti alla chiesa di Santa Teodora di Sihla nella capitale moldava di Chisinau. Il reporter era impegnato nella realizzazione di un servizio giornalistico sul nuovo impegno degli Stati Uniti di concedere 500 milioni di dollari in aiuti militari all'Ucraina. E, come ha ampiamento ammesso, non si aspettava un'interruzione del genere. La donna è apparsa improvvisamente nell'inquadratura della telecamera e ha imbarazzato Gonzo, che meravigliato ha reagito al bacio tardivamente: “Grazie”, mentre lei risponde: “Sei molto carino”.