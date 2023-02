La ritirata scomposta dei russi su un campo minato e sotto il fuoco ucraino - Video

Questo video è stato ripreso nei paraggi di Vuhledar, città circa a 50 km a sud-ovest di Donetsk che prima della guerra contava quasi 15 mila abitanti. Mostra la ritirata di alcuni mezzi corazzati russi e dei loro equipaggi dopo un tentativo di assalto a una posizione ucraina. Durante la ritirata, un cingolato BMP-3 colpisce una mina, i soldati cercano di mettersi in salvo a piedi ma finiscono sotto il fuoco dell'artiglieria ucraina. Un carro armato T-80B viene abbandonato.

Conquistare questo centro abitato riveste particolare importanza per la Russia, che vi ha dispiegato non i soldati mobilitati ma quel che resta delle sue unità di élite. Prendere Vuhledar permetterebbe infatti di allontanare il fronte dall'unica ferrovia che collega Donetsk a Mariupol, Berdyansk, Melitopol e alla Crimea: se la linea fosse compromessa dall'artiglieria ucraina, la logistica russa andrebbe in seria difficoltà, soprattutto fino al ripristino dei binari che collegano la penisola occupata alla Russia attraverso il ponte di Kerch, reso inservibile da un'esplosione lo scorso ottobre.