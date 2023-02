La Russa: “Un figlio gay? Accetterei con dispiacere, non mi somiglierebbe. Come fosse milanista”

“Le parole di La Russa sono inaccettabili, trasudano superficialità e pregiudizio. È imbarazzante che la seconda carica dello Stato abbia un'idea di Paese arretrata e non si renda conto che così si getta benzina sul fuoco dell'omofobia a discapito della comunità Lgbtqi+”, si legge sui social di Azione.

“Le affermazioni del Presidente del Senato sono gravi. E del tutto inadeguate al ruolo che ricopre. Ogni rappresentate delle istituzioni dovrebbe servire lo Stato con disciplina e onore. La Russa invece fa l'opposto”, scrive su Twitter il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini.

“L’unica sciagura per le famiglie italiane è avere la seconda carica dello Stato che fa dichiarazioni omofobe, sessiste, e nostalgiche dimostrando la totale inadeguatezza al ruolo istituzionale che ricopre", si legge nel post della candidata alla segreteria del Pd, Elly Schlein.

“Presidente La Russa, avere un figlio gay non è affatto un dispiacere. Il dispiacere è avere in bella vista busti del Duce e vantarsene. È provare nostalgia per chi eliminò gli oppositori politici, emanò le leggi razziali, cancellò ogni libertà democratica e deportò nei lager migliaia di nostri connazionali, alcuni dei quali bambini. È decidere di non festeggiare il 25 aprile. È non amare i propri figli per quello che sono e non per quello che si vorrebbe che fossero. Il dispiacere, Ignazio La Russa, è che sia proprio lei a rappresentare inadeguatamente la seconda carica dello Stato. Siamo fieri e contenti di non assomigliarle”, scrive Più Europa sui propri canali social.

Ignazio La Russa risponde alle polemiche: “Leggo di tante critiche che vengono da chi non ha neanche visto il programma, dato che va in onda stasera, senza capire il contesto. A una domanda specifica ho risposto che avere un figlio gay sarebbe un piccolo dispiacere, ma non un problema. Poi mi è capitato sul serio: uno dei miei figli andava allo stadio a vedere il Milan, e per me è stato un piccolo dispiacere, nulla di più”.