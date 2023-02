Il duro addestramento della squadra Swat di sole donne della polizia di Dubai

La squadra nata lo scorso settembre, formata da 11 donne tra i 22 e 24 anni, in uniforme nera e l'equipaggiamento protettivo, è addestrata per abbattere ostacoli e salvare ostaggi. L'allenamento si concentra sull'aumento del livello di forma fisica e sul tiro. "I membri delle squadre di raid e delle operazioni speciali hanno abilità di tiro elevate e precise, oltre a una grande forma fisica, quindi sono pronti per un'operazione sul campo o per le competizioni", lo racconta nel video il primo tenente della polizia di Dubai, Yasser al Zarouni.