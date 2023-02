La stima sulla capienza della Summer Love: "Sulla barca tra le 150 e le 200 persone"

Questa mattina i soccorritori hanno trovato il corpo di un’altra vittima del naufragio della Summer Love, la barca di legno carica di migranti partita dalla Turchia e che si è schiantata al largo della costa calabrese, portando il numero di corpi recuperati finora a 64 (81 sono i sopravvissuti).

Andrea Mortato, comandante del nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Taranto, dopo aver comunicato il ritrovamento del corpo sulla battigia alla ripresa delle operazioni di ricerca e soccorso, ha avanzato un'ipotesi sulla capienza della barca: "Questa mattina abbiamo fatto un'ipotesi su quante persone poteva trasportare l'imbarcazione che si è frantumata sulla costa, un'imbarcazione di 20, 25 metri, una capienza stimata tra le 150-200 persone”.

Una stima che trova riscontro nelle storie dei sopravvissuti al naufragio di domenica scorsa a Steccato di Cutro raccolte dagli operatori di Medici Senza Frontiere (Msf).

I racconti arrivano dal Centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto, dove è al lavoro una équipe di Msf nell'ambito del progetto 'People on the move'.

Al Cara di Isola Capo Rizzuto opera una squadra di cinque persone dell'Ong. Oltre al coordinatore, ci sono due psicologi e due mediatori che stanno supportando i superstiti, raccogliendo le loro testimonianze.

Attraverso il colloquio con i sopravvissuti e il confronto con le forze dell'ordine, Msf stima che sull'imbarcazione naufragata ci fossero non meno di 180 persone. Gran parte dei superstiti ora al Cara arriva dall'Afghanistan, ma ci sono anche siriani, palestinesi, iraniani e due somali. I sopravvissuti hanno spiegato agli psicologi anche i motivi della loro fuga. Come un fratello e una sorella, che raccontano di essere scappati dall'Afghanistan perché la donna era in pericolo.