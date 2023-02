La strada tra Antiochia e il confine siriano spaccata dal terremoto- Video

Profonde crepe aperte dalle forti scosse di terremoto hanno spaccato l'asfalto di questa strada a quattro corsie, la statale D420 che collega Antiochia al confine con la Siria, in direzione di Aleppo. Un'auto, ribaltata su un fianco, è incastrata in una delle fessure aperte nel terreno. I gravi danni alla rate stradale stanno rallentando anche l'arrivo dei soccorsi in molti località, mentre alcune aree sono restano carburante né energia elettrica.

(video Reuters)