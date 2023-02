La tv statale Ucraina: “Abbattuti 6 palloni spia russi nei cieli di Kiev”

In televisione le autorità ucraine hanno annunciato di aver individuato e abbattuto nei cieli sopra la capitale diversi palloni che ritengono siano stati lanciati dai russi per “rilevare e logorare le difese aeree”. In attesa dell'analisi dei detriti, sono state diffuse le prime immagini. Stando alle dichiarazioni del portavoce delle forze aeree Yuriy Ignat, Mosca userebbe i palloni che “non costano praticamente nulla” per logorare le difese ucraine. La tv statale aveva inizialmente parlato di 6 obiettivi intercettati sulla capitale durante l'ultimo allarme aereo e che la maggior parte sono stati abbattuti. “Nello spazio aereo di Kiev durante l'allerta sono stati registrati circa sei target aerei, la maggior parte dei quali sono stati abbattuti dai sistemi di difesa aerea”.