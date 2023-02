La visita di Meloni in Ucraina: le fosse comuni, la medaglia di pallottole. “Il popolo combatte”

Giorgia Meloni per la prima volta a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ma prima la premier ha visitato Bucha e Irpin. A tratti commossa, Meloni ha potuto “conoscere dal vivo”, attraverso una piccola mostra fotografica, gli orrori del conflitto iniziato un anno fa. “Non siete soli”, ha detto la presidente del Consiglio, che a Bucha ha ricevuto una medaglia composta di pallottole usate. Poi Meloni ad alta voce ha letto l'incisione sul retro: “Bucha, la città non conquistata”.

Dai fiori ricevuti al suo arrivo in treno ai fiori deposti in omaggio delle vittime nelle fosse comuni. Davanti a questo luogo simbolico, la presidente del Consiglio si è chiusa in raccoglimento, facendosi il segno della croce. E se Bucha è diventata simbolo del massacro dell'invasione russa in Ucraina, Irpin, è stato uno dei luoghi più colpiti dalle bombe. Meloni porta con sé solidarietà ma anche sostegno materiale come i due generatori elettrici consegnati a supporto di strutture strategiche. Sul posto anche due dei 45 mezzi Iveco donati dalla Protezione civile italiana all'Ucraina.

Le dichiarazioni di Giorgia Meloni sono state molto apprezzate a Kiev: “Speravo in parole diverse, mi aspettavo un passo avanti: quello che abbiamo sentito stamattina da Vladimir Putin è stata propaganda che già conoscevamo”, ha detto la premier.

Il portavoce del ministero degli Esteri ucraino Oleg Nikolenko ha dichiarato: “Contiamo sull'ulteriore pieno sostegno da parte dell'Italia nel vincere la pace per l'Ucraina, ristabilire la sua sovranità e integrità territoriale e portare la Russia a rispondere dei suoi crimini. Guardiamo al ruolo costante di Roma nel rafforzamento delle capacità di difesa dell'Ucraina per proteggere il nostro popolo dalla brutale guerra della Russia”.