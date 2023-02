L'alluvione gli impedì di ritirare il premio: Kevin Costner riceve a casa il Golden Globe

A distanza di un mese dalla cerimonia dei Golden Globes 2023 l'attore Kevin Costner ha finalmente ricevuto il suo premio. La statuetta, vinta per il suo ruolo nella serie televisiva "Yellowstone" come miglior attore, è arrivata direttamente a casa sua, via posta. Costner, infatti, non ha potuto ritirarla personalmente a causa di un'alluvione nei pressi della sua abitazione che lo costrinse a rinunciare alla cerimonia.

Nel video che mostra l'unboxing del premio l'attore racconta come, insieme alla sua famiglia, abbia dovuto assistere alla cerimonia in televisione: "L'abbiamo vista da casa ma non è stata la stessa cosa". Tenendo in mano il premio si è soffermato a ringraziare le persone per lui più importanti e ha ammesso: "E' davvero bello" avere finalmente il premio.