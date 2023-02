Dai rifiuti ai fiori. L'artista francese che trasforma la spazzatura in arte

Non bisogna farsi ingannare dai colori vivaci dei tulipani viola e dai delicati fiori gialli: non sono reali, sono realizzati con rifiuti di plastica riciclata. A praticare con minuzioso processo creativo, questa magica trasformazione è William Amor, un artista francese che trasforma i rifiuti di plastica abbandonati nelle strade di Parigi o portati via dalle spiagge francesi, in splendidi fiori.

Sin da bambino avido amante dei fiori, Amor ha iniziato a creare boccioli realistici di tutte le forme e colori nel 2015, "nel tentativo di trasformare i rifiuti quotidiani in qualcosa di "eterno".

Gli ci sono voluti 15 anni per elaborare l'intricata tecnica, simile a quella di un gioielliere, e arrivare all'arte floreale.

Nello studio di Amor nel centro di Parigi, le bottiglie di plastica vengono trasformate in ritagli e i sacchetti di plastica in fogli pieghettati e sgualciti per assomigliare a tulipani o papaveri.

L'artista vede i marciapiedi della capitale francese come una miniera d'oro, praticando personalmente la raccolta dei mozziconi di sigaretta che dopo essere stati disinfettati si trasformano in mimose gialle e non solo.

Ma è un processo che richiede tempo: per modellare un petalo di papavero, ad esempio, sono necessari almeno 30 minuti.

Amor lavora solo su commissione e collabora con marchi del lusso come Kenzo e Dior. Ha anche esposto le sue opere nel prestigioso Grand Palais di Parigi.

L'artista ha affermato che il suo impegno è uno sforzo su piccola scala per ridurre i rifiuti di plastica.

Secondo il World Wildlife Fund (Wwf), ogni anno otto milioni di tonnellate di plastica finiscono negli oceani del mondo.

Video Reuters