Lazio, Bianchi: ”Nostro impegno non è stato premiato ma progetto politico non si ferma”

"È stata una campagna molto veloce, abbiamo iniziato a gennaio con una proposta progressista decisamente alternativa e che evidentemente avrebbe avuto bisogno di tempo per essere comunicata in maniera più ampia". Così la candidata del Movimento 5 Stelle e Polo Progressista alle regionali del Lazio, Donatella Bianchi, commentando il risultato che l'ha vista fermarsi alla soglia del 12%. Una proposta però, spiega Bianchi, "che sicuramente resta, come programma con una visione progressista che vede al centro una transizione economica basata anche sugli obiettivi di una transizione ecologica e sociale, con una visione di rilancio di un sistema regionale e come proposta anche politica che proseguirà".

Bianchi ha parlato di "un tempo brevissimo per arrivare a tutti quei cittadini che non sono andati a votare, questo è il punto di oggi: prendiamo atto di un dato che non premia questo nostro impegno".