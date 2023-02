Le immagini satellitari di una città turca prima e dopo la scossa

Queste immagini confrontano Kahramanmaras, città in Turchia, prima e dopo i terremoti. La città, di circa 1 milione di abitanti, era chiamata Maraş fino al 1973, quando venne aggiunto l'attributo Kahraman (eroica) in riferimento alla sollevazione avvenuta all'inizio della guerra di Cilicia, durante la guerra d'indipendenza turca. Nelle immagini, oltre alla devastazione, si può notare il “12 Subat Stadium” (Stadio “12 febbraio”) pieno di tende per ospitare gli sfollati ed offrire aiuto ed assistenza. Le immagini sono satellitari e si trovano sull'account Twitter di Planet.