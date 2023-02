Le previsioni del tempo di giovedì 16 febbraio

NORD e CENTRO

Una debole perturbazione disturberà l’alta pressione, infatti al Nord avremo della nuvolosità irregolare con possibili deboli precipitazioni isolate sulla Liguria, con nebbie, foschie e nubi basse in Pianura Padana. Sulle centrali tirreniche addensamenti di nubi basse, con nebbie e foschie al mattino, cielo sereno altrove. Le temperature massime diminuiranno.

SUD E ISOLE

L’alta pressione che domina su buona parte d’Italia garantirà tempo stabile: saranno, comunque, presenti nubi basse sparse su Sardegna, Sicilia, settori Tirrenici e zone interne della Calabria, aree Tirreniche della Basilicata e sulla Campania. Non sono comunque previsti fenomeni. Altrove il cielo sarà sereno. Temperature minime in lieve calo ovunque, tranne su Sardegna e aree costiere Campane dove aumenteranno un po’; massime in leggero aumento su Puglia ed est Molise in lieve calo su Sardegna e Campania.