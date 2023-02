Le previsioni del tempo di mercoledì 15 febbraio

NORD e CENTRO: Al Nord cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche velatura di passaggio e locali banchi di nebbia al primo mattino lungo il corso del Po. Temperature stazionarie o in lieve calo nei valori massimi sul Triveneto. Al Centro cielo in prevalenza poco nuvoloso, salvo locali foschie o banchi di nebbia nelle ore più fredde sui fondovalle appenninici, specie in Toscana. Temperature stazionarie e venti deboli a regime di brezza.



SUD e ISOLE: cielo sereno o poco nuvoloso sulle regioni meridionali e sulle due isole maggiori; in serata attese velature in arrivo sulla Sardegna e nubi basse sulla Sicilia. Venti calmi o deboli di direzione variabile. temperature minime in lieve aumento ma ancora fredde, specie nelle aree interne, massime in aumento e su valori gradevoli per il periodo, fino 15-16°C.