Le previsioni del tempo di venerdì 3 gennaio

NORD: persistenza di un campo di alta pressione garanzia di una fase stabile sulle nostre regioni settentrionali. Cielo pertanto sereno o poco nuvoloso, salvo foschie dense o nebbie nelle ore notturne e primo mattino su Val Padana e costa adriatica. Da segnalare inoltre annuvolamenti responsabili di deboli nevicate sui settori alpini confinali. Venti in prevalenza deboli, in rinforzo da Nord sulle aree alpine più settentrionali. Temperature senza variazioni significative.

CENTRO: maggiore nuvolosità sulla Toscana ma senza fenomeni associati. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Centro. Da segnalare la formazione di foschie o locali banchi di nebbia nelle ore più fredde sulle aree interne di Toscana, Umbria e Lazio in progressiva attenuazione nel corso della mattinata. Venti deboli variabili. Temperature stazionarie.

SUD e ISOLE: tempo stabile ed in prevalenza soleggiato per buona parte della giornata. Previsto l’ingresso di velature da nord in serata e la formazione di qualche nube più compatta su Sardegna Sicilia e Campania.

Venti deboli settentrionali con locali rinforzi su Salento e coste joniche peninsulari, in generale rotazione dai quadranti occidentali e in lenta intensificazione sulla Sardegna.

Temperature senza particolari variazioni, o al più in ulteriore lieve aumento nei valori massimi, previsti tra 12 e 16 gradi. Minime lungo costa in larga parte comprese tra 6 e 10 gradi, tra 0 e 5 nelle zone interne.