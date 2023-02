Le previsioni del tempo per domenica 19 febbraio

Nord e Centro

Sulle regioni settentrionali la giornata inizierà con nubi basse sulla Pianura Padana e velature sulle Alpi centro orientali e cielo che sarà in prevalenza sereno sul settore alpino occidentale. Un po’ di pioggia potrà arrivare nel pomeriggio sulla Liguria, in particolare la riviera di levante. Temperature massime stazionarie. Al Centro Italia saranno molte le nubi a inizio giornata sulle regioni tirreniche ma in dissolvimento nel corso del pomeriggio. Qualche debole e isolata pioggia sull’alta Toscana e sul basso Lazio. Cielo poco nuvoloso sulle regioni adriatiche per tutta la giornata. Temperature stabili.



Sud e Isole

Sulle regioni meridionali l’umidità dominerà nel corso di questa domenica. Nubi sparse, più persistenti sulle coste del basso Tirreno, dalla Campania alla Calabria. Ampie invece le schiarite sulla Puglia e sulla Basilicata ionica. Cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso sulle Isole Maggiori. Temperature gradevoli.