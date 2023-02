Le previsioni del tempo per domenica 26 febbraio

Nord e Centro Italia

Sulle regioni settentrionali torna la neve, abbondante sul Piemonte occidentale e sulla valle d’Aosta. Nevicate anche sull’appennino tosco emiliano, fino a quote collinari. Il cielo sarà nuvoloso e ci saranno piogge tra Piemonte e Lombardia. Venti tesi di bora sul nord est e temperature in sensibile calo.

Maltempo anche sulle regioni dell’Italia centrale, piogge che inizialmente interesseranno la Toscana e il Lazio e nel corso del pomeriggio raggiungeranno anche l’Umbria e le regioni adriatiche. Neve sui rilievi appenninici anche a quote collinari, meno intense sull’Abruzzo. Ventilazione nord orientale e temperature in calo soprattutto sul versante adriatico.



Sud e Isole Maggiori

Cielo nuvoloso sulle regioni meridionali con piogge sulla fascia tirrenica e sulla Sardegna occidentale. Precipitazioni che nel pomeriggio interesseranno anche il Salento e la Sicilia tirrenica. Venti meridionali e occidentali e temperature massime in lieve calo mentre le minime si manterranno stazionarie.