Le previsioni del tempo per martedì 21 febbraio 2023

NORD e CENTRO:

Al NORD tempo stabile e in prevalenza soleggiato in montagna, nubi basse, foschie e banchi di nebbia sulle zone di pianura e sui litorali con possibili deboli piogge su Levante Ligure. Scarsa la ventilazione con temperature al di sopra della media soprattutto su Alpi e Appennini.

Al CENTRO resiste l’alta pressione sinonimo di bel tempo in montagna, foschie dense e banchi di nebbia nottetempo e nelle prime ore del mattino nelle vallate interne. Durante le ore centrali della giornata si dissolveranno le nebbie, ma l’umidità dell’aria nei bassi strati dell’atmosfera sarà particolarmente alta ed avremo nubi compatte sulla Toscana e sul settore occidentale dell’Umbria con possibili deboli piogge su Garfagnana e Versilia, tempo migliore sul lato adriatico con ampio soleggiamento diurno. Temperature al di sopra della media a tutte le quote con caldo anomalo soprattutto in montagna.

SUD e ISOLE:

Al sud e sulle isole avremo ancora condizione di generale stabilità atmosferica, con cielo sereno o poco nuvoloso e possibili nebbie marine. Non ci aspettiamo precipitazioni degne di nota, i venti saranno da deboli a moderati e le temperature risulteranno in lieve calo sulle regioni tirreniche, in rialzo su quelle adriatiche, stabili su Sardegna e Sicilia.