Le previsioni del tempo per martedì 7 Febbraio 2023

NORD E CENTRO

Al Nord molte nubi nelle prime ore del mattino su Piemonte, Valle d’Aosta e alta Lombardia con deboli nevicate, tempo migliore altrove. Nel pomeriggio il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, ma soffieranno venti moderati orientali. Temperature in sensibile calo. Al Centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato su Toscana, Lazio e settore occidentale dell’Umbria, cielo parzialmente nuvoloso su versante orientale con possibili deboli nevicate fino a bassa quota in Abruzzo, venti moderati di Grecale, temperature minime in calo su Lazio e Toscana, massime in diminuzione su Marche, Abruzzo e Molise.



SUD e ISOLE

Al sud e sulle isole avremo ancora nuvolosità sparsa con associate locali precipitazioni che interesseranno soprattutto la Sardegna nord-occidentale e la Sicilia dove le temperature si manterranno tendenzialmente senza variazioni di rilievo o in locale lieve diminuzione. Sulle regioni peninsulari meridionali invece ci aspettiamo leggeri rialzi. Un occhio di riguardo ai venti, prevalentemente da moderati a forti e dai quadranti orientali.