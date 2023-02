Le previsioni del tempo per mercoledì 1° febbraio

NORD e CENTRO: Al Nord cielo poco nuvoloso, salvo maggiori addensamenti sulla Liguria di centro-levante e sui settori di confine delle Alpi orientali; temperature in ulteriore aumento. Al Centro nuvolosità piuttosto compatta su Toscana e Umbria, parzialmente nuvoloso altrove con tendenza ad ampie schiarite sulle coste adriatiche; temperature stazionarie o in ulteriore lieve rialzo nei valori massimi.

SUD e ISOLE: nubi medio basse in arrivo su Campania, Basilicata tirrenica, Calabria e isole maggiori con lievi piogge attese tra pomeriggio e sera sulla Sicilia occidentale; bel tempo sul resto del Sud. Venti deboli di maestrale sulla Sardegna e meridionali sulla Sicilia occidentale, deboli di direzione variabile sulle restanti zone con locali rinforzi settentrionali sulle aree ioniche. Temperature: minime in calo, massime in aumento.