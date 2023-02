Le previsioni del tempo per sabato 25 febbraio 2023

Nord e Centro

Sulle regioni settentrionali, molto nuvoloso al mattino su tutte le regioni. Nel pomeriggio deboli piogge su Liguria, Piemonte orientale Lombardia e Friuli. Nevicate sulle Alpi oltre i 1.200 metri. Temperature in lieve rialzo.

Al centro, molto nuvoloso con deboli piogge sull'alta Toscana; cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso altrove con ampie aree soleggiate su Marche e Abruzzo. Temperature in lieve aumento, massime tra 13 e 16.

Sud e isole

Nuvolosità in progressivo aumento al sud e sulle isole maggiori seppur in un contesto ancora nel complesso asciutto fatta eccezione per la Sardegna dove nell’arco delle 24 ore saranno possibili piogge sparse, per lo più di debole intensità, e con deposito di polvere sahariana. Temperature in aumento e in genere comprese tra 15°C e 23°C. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali