Le previsioni del tempo per venerdì 24 febbraio 2023

NORD:

un flusso di correnti umide sud-occidentali favorisce una frequente nuvolosità sulle nostre regioni settentrionali. Qualche pioggia non è esclusa nel corso della giornata sulle regioni di Nord-Ovest, specie su Liguria e settori alpini e prealpini di Piemonte e Lombardia. Venti fino moderati di scirocco sulla Liguria, generalmente deboli altrove. Temperature in aumento con massime comprese fra 12-16°C, valori superiori alle medie stagionali.

CENTRO:

masse d’aria in arrivo da ponente creano le condizioni ideali per la formazione di annuvolamenti. Nubi più consistenti sul versante tirrenico, specie della Toscana con qualche pioggia sul settore appenninico. Tempo generalmente asciutto altrove con qualche schiarita alternata al transito di nuvolosità alta e sottile di scarsa consistenza. Venti moderati di scirocco con rinforzi soprattutto su Toscana e Lazio. Temperature in aumento con massime comprese fra 16-20°C, valori superiori alla norma.

SUD/ISOLE:

Altra giornata di tempo sostanzialmente stabile anche se con cielo non del tutto sereno, anzi, risulterà spesso coperto laddove sono previste sulla Sicilia velature di passaggio e nubi più compatte su Sardegna e regioni peninsulari.

Non sono previste piogge.

Il vento è in intensificazione, da sud-sud est, con i mari che diventano mossi o anche molto mossi con riferimento ai bacini più ad ovest.

Temperature senza particolari variazioni, minime in larga parte comprese tra 7 e 11 gradi, massime tra 12 e 16 gradi sulle regioni peninsulari, più alte su Sicilia e Sardegna con punte fino ai 19/20 gradi.