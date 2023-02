Le previsioni del tempo per sabato 18 febbraio

NORD E CENTRO

Cielo nuvoloso sulla Liguria di centrale e su quella di levante; nebbie e nubi basse anche persistenti al Nordest; poche nubi al Nordovest. Temperature in lieve calo ad est con massime tra 10 e 15 gradi. Sulle regioni del centro. Cielo nuvoloso su coste e pianure tirreniche della Toscana settentrionale; generalmente poco nuvoloso altrove. Temperature in diminuzione, massime tra 11 e 16 gradi.



SUD E ISOLE

Tempo stabile e anticiclonico al sud e sulle isole maggiori dove il cielo si presenterà in genere sereno o poco nuvoloso. Locali addensamenti sul basso versante tirrenico e sul Salento senza fenomeni associati. Temperature stazionarie e miti durante le ore centrali del giorno e in genere comprese tra 11°C e 17°C. Venti deboli dai quadranti occidentali.