Le previsioni meteo di domenica 5 febbraio

Nord e Centro Italia

Al Nord Italia la nuvolosità sarà in aumento nel corso della giornata con precipitazioni sulle regioni orientali. Le piogge assumeranno carattere nevoso sui rilievi a quote superiori ai 400-500 metri ma con quota neve in calo. Foschie e banchi di nebbia all’alba sulle pianure. Temperature in calo.



Al Centro Italia il cielo sarà velato. Nuvolosità più compatta nelle zone interne e sulle coste adriatiche. Dal tardo pomeriggio la nuvolosità aumenterà su tutte le regioni e saranno possibili deboli nevicate sui rilievi. Temperature in diminuzione.



Sud e Isole Maggiori

Sulle regioni meridionali la nuvolosità sarà irregolare con deboli piogge su Puglia, Calabria e coste ioniche della Basilicata. Dal pomeriggio nubi in aumento sui rilievi con deboli nevicate a partire dalla serata. Temperature in discesa.