Le previsioni del tempo di martedì 14 febbraio

Al NORD cielo sereno con la presenza di foschie e banchi de nebbia in Pianura Padana nella prima ore del mattino. Clima diurno gradevole con temperature in aumento, mentre durante la notte sono previste deboli gelate anche in pianura, venti deboli e mari poco mossi.



Al CENTRO tempo stabile e in prevalenza soleggiato con escursione termica piuttosto marcata: durante le ore centrali del giorno i fatti il clima sarà mite con temperature in sensibile aumento, ancora fresco invece nelle prime ore del mattino, venti deboli e mari poco mossi.

SUD e ISOLE Condizioni di generale bel tempo stanno interessando anche il sud e le isole. Avremo infatti cielo in prevalenza sereno, con solo della leggera ed isolata nuvolosità. Non ci aspettiamo fenomeni di rilievo associati. Avremo venti tendenzialmente settentrionali da deboli a moderati e le temperature continueranno a registrare diffusi rialzi, con punte al di sopra dei 15 gradi.