Le previsioni meteo di sabato 11 febbraio

NORD E CENTRO

Al nord cielo sereno o poco nuvoloso, con locali addensamenti in Romagna. Forti gelate notturne in Val Padana. Sulle regioni centrali, irregolarmente nuvoloso sul versante adriatico al mattino ma con tendenza ad ampie schiarite; sereno o poco nuvoloso su quello tirrenico. Temperature in rialzo su tutte le regioni, più evidente sulle regioni tirreniche.

SUD E ISOLE

Al sud e sulle isole condizioni meteo in netto miglioramento e cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso fatta eccezione per residua nuvolosità sulla Sicilia, la bassa Calabria e il Salento senza però precipitazioni. Temperature in lieve ripresa e valori massimi in genere compresi tra 8°C e 14°C. Venti tendenzialmente deboli dai quadranti settentrionali con rinforzi moderati sulle coste ioniche. Ultime precipitazioni al Sud, stabile e soleggiato altrove con massime in rialzo.