Le previsioni meteo di venerdì 10 febbraio

NORD: un progressivo rinforzo dell’alta pressione garantisce un periodo più stabile e in prevalenza soleggiato al Settentrione. Cielo pertanto sereno o poco nuvoloso su tutte le nostre regioni. Venti moderati da NO sul versante Adriatico, deboli variabili altrove. Da segnalare inoltre l’attenuazione della fase di freddo dell’ultimo periodo con un generale aumento delle temperature massime che oscilleranno fra 7-10°C.

CENTRO: nuvolosità residua ancora presente sul versante Adriatico ma senza fenomeni associati fra Marche e Abruzzo. Nubi in graduale attenuazione nel corso della giornata. Maggiori spazi di sereno su Toscana, Umbria e Lazio. Venti tesi da NO sull’area adriatica, generalmente deboli altrove. Temperature in aumento, specie sul settore tirrenico con valori massimi compresi fra 8-14°C.

SUD e ISOLE: Altra giornata di maltempo intenso per le regioni di Sicilia e Calabria, specie per i versanti jonici, seppur in esaurimento serale, con il tempo che andrà dunque migliorando nel fine settimana.

Previste per le prossime 12 ore ancora abbondanti piogge spesso a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi di pioggia eccezionali sul settore centro orientale dell’isola.

Neve già dai 600/700 metri sul livello del mare.

Vento forte da est, con raffiche fino a burrasca sulla Basilicata tirrenica.

Da agitati a molto agitati Jonio occidentale e stretto di Sicilia, molto mosso il canale di Sardegna, generalmente mossi gli altri mari. Le temperature previste sono in ulteriore calo sulla Sicilia, senza particolari variazioni altrove.