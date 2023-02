Le previsioni meteo per mercoledì 22 febbraio 2023

NORD E CENTRO:

Sulle regioni settentrionali cielo nuvoloso con prime deboli piogge nel tardo pomeriggio e in serata a partire dal Nordovest e un po’ di nevischio sulle Alpi occidentali sopra i 1600 metri. Temperature massime in diminuzione. Sulle regioni centrali nuvoloso in particolare sul versante tirrenico, anche con possibili piovaschi in Toscana; parziali schiarite sulle aree costiere del versante adriatico. Temperature nel complesso stazionarie. Venti deboli sudoccidentali.

SUD E ISOLE:

cielo sereno o poco nuvoloso su Calabria e Sicilia, nubi sul resto del Sud e sulla Sardegna alternate a temporanee schiarite; non si escludono isolati piovaschi sulla Puglia. Venti deboli, di direzione variabile, temperature minime stazionarie, massime in calo, specie sulle zone interessate dalla nuvolosità