Lecco, donna trovata morta all'interno di un'auto sulla riva del lago

Una donna di circa 40 anni è stata trovata morta stamane all'interno di un'auto a Lecco. L'auto, una Fiat Panda, era su una spiaggia a Rivabella. Sul caso indagano i carabinieri.

Il corpo senza vita era sui sedili posteriori dell'auto.

Una prima ricognizione non ha evidenziato segni di violenza, e anche l'auto appare integra. Gli investigatori stanno ora interrogando i parenti della donna per cercare di risalire alla dinamica dell'accaduto e le cause della morte. Nel frattempo è stata disposta l'autopsia sul cadavere. Allo stato viene presa in considerazione ancora ogni ipotesi sulla causa del decesso.