L'emozione di Harry Styles ai Grammy: le mani sul volto, il tuffo sul palco e il discorso “Merda”

Il premio più prestigioso dei Grammy Awards 2023 è stato assegnato a Harry Styles. Il cantante britannico è apparso sorpreso ed emozionato. Dapprima si è coperto la faccia con le mani, poi ha preso la rincorsa per tuffarsi sul palco. Una volta incassato il premio ha rotto il ghiaccio con due “shit”, “merda”. L'album “Harry's House”, oltre all'ambito premio è stato apprezzato come ‘Miglior album vocale pop’ e ‘Miglior album ingegnerizzato, non classico’. “Non esiste il meglio nella musica” e che gli artisti non fanno musica pensando a “cosa si farà ottenere uno di questi premi”.