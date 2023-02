L'esercito israeliano assedia uomini armati a Nablus: ci sono vittime

Fonti del gruppo islamista Jihad islami hanno riportato che due dei loro comandanti di Nablus sono stati accerchiati in un edificio dall'esercito israeliano e altri uomini armati si sono uniti allo scontro. Sono stati sparati lacrimogeni, si sono udite esplosioni e colpi di arma da fuoco e giovani del posto hanno scagliato pietre contro i militari. L'esercito israeliano ha confermato che era in corso un'operazione a Nablus ma non ha fornito subito ulteriori dettagli.



(video Reuters)