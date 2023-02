L'impiegata della scuola gli sequestra la Nintendo, il 17enne la prende a calci e pugni

È finita con l'arresto l'aggressione di un giovane di 17 anni contro l'impiegata della scuola che gli aveva sequestrato la Nintendo. L'incidente è avvenuto nei corridoi della Matanzas High School di Palm Cost, in Florida, ripreso dalle telecamere di sorveglianza: il ragazzo si scaglia contro la donna, la spinge a terra e comincia a prenderla a pugni a calci fino a quando alcuni studenti e impiegati intervengono per fermarlo. La vittima è stata ricoverata in ospedale, mentre per il giovane si sono aperte le porte del carcere minorile. “Le azioni di questo studente sono terribili e del tutto fuori luogo”, ha dichiarato lo sceriffo Rick Staly in una nota. Nell'interrogatorio il ragazzo ha mostrato la sua rabbia con l'impiegata perché gli aveva sequestrato la Nintendo Switch e che “era pronto a picchiarla di nuovo se l'avesse fatto ancora”.