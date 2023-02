L'impressionante lancio dei missili russi Kalibr da una nave nel Mar Nero: video dai social ucraini

Il filmato - diffuso in rete la scorsa domenica - potrebbe riferirsi al lancio (lo scorso 18 Febbraio) di quattro missili da crociera, secondo quanto affermato dal comando aeronautico ucraino. Secondo Kiev due di questi sarebbero poi stati "intercettati dalla difesa aerea". Andriy Yermak, capo dell'ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha dichiarato inoltre che la Russia "sta usando aerei strategici, nello spazio aereo sopra i territori occupati in particolare, lanciando missili".

Lo schieramento missilistico russo sui mari

La Marina russa avrebbe aumentato da sette ad undici il numero delle navi da guerra schierate nel Mar Nero: tutte trasportano missili Kalibr e al momento - secondo Kiev - il "totale dei razzi da crociera sarebbe di 24". Un'altra nave da combattimento della Federazione russa si troverebbe invece nel Mar d'Azov, e dieci altre sono nel Mediterraneo, cinque delle quali portaerei, con un totale di 72 missili a bordo.

Caratteristiche del Kalibr

I missili Kalibr (nome in codice Nato SS-N-27 Sizzler ed SS-N-30A), noti anche come 3M-54, 3M-14 ed R91, sono una famiglia di missili cruise di fabbricazione russa lanciabili da navi di superficie e sottomarini in funzione anti-nave,anti-sommergibile e da attacco terrestre. Lo sviluppo di questi missili è stato curato dal Design Bureau Novator. I missili che compongono la famiglia dei Kalibr contano sia versioni subsoniche che supersoniche le quali, se da esportazione, sono note con il nome Club nei mercati esteri.

L'ordigno fa parte di un sistema modulare che, oltre a conservare nelle diverse versioni un certo numero di componenti comuni, è compatibile con un sistema di lancio verticale universale che la Marina russa ha gradualmente adottando su tutte le sue unità maggiori. Sarebbe in in fase di test una versione autosufficiente camuffata da container per trasporto merci, al fine di rendere più difficoltosa l'individuazione del complesso.

La lunga gittata dei missili

L'intera famiglia Kalibr è stata sviluppata a partire dal 1985 e la sua esportazione è iniziata a partire dal 1993. E’ stato mostrato per la prima volta in pubblico nel e la Nato stabilì le sue designazioni: con SS-N-27A si sarebbe definito il missile 3M-54 a tre stadi, mentre con la designazione SS-N-27B si sarebbe riferito alla versione 3M-14 a due stadi.

Lunghi più di 6 metri, rappresentano uno dei pilastri delle capacità offensive dell'esercito del Cremlino con una gittata stimata di circa 1.500-2.500 chilometri. Nel 2015 sono stati usati durante il conflitto in Siria: 26 missili Kalibr sono stati lanciati attraverso navi russe spostate per l'occasione nel Mar Caspio. In quel caso i missili hanno volato per circa 1800 chilometri prima di raggiungere i loro obiettivi.