L'incredibile duetto: Alberto Radius scatenato, Stevie Wonder suona la batteria

Perugia, correva l'anno 1970: i Formula 3 eseguono la canzone "Sole giallo sole nero", con Alberto Radius alla chitarra. Poi, parte la Jam session da brividi: il cantante statunitense Stevie Wonder, delizia il pubblico suonando con perizia incredibile la batteria, e parte l'assolo di Radius sulla sua Gibson: una improvvisazione leggendaria avvenuta nella Sala dei Notari del Palazzo dei Priori, nel capoluogo umbro, dove si erano esibiti - in diretta sull'allora canale 1 della Radiotelevisione italiana - i componenti del gruppo musicale da lui capitanato, i Formula 3. Pubblico applaude in delirio per la performance inedita e spettacolare.

Dal programma televisivo dal titolo "Incontro con Stevie Wonder e Formula Tre".